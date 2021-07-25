В Мурино под окнами дома нашли бездыханного мужчину

В Мурино под окнами дома нашли бездыханного мужчину
Мужчина мог выпасть из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Он, по предварительным данным, упал с большой высоты.

Во Всеволожском районе утром 25 июля под окнами жилого дома нашли бездыханное тело мужчины. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Мурино на улице Авиаторов Балтики. По предварительным данным, мужчина выпал из окна восьмого этажа и, получив травмы несовместимые с жизнью, скончался. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка выпала из окна, спасаясь от пожара. Падение оказалось смертельном, петербурженку не удалось спасти. Подъехавшая к зданию скорая помощь констатировала смерть.

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