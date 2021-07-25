На Зои Космодемьянской спортсмены спасли женщину от мужчины с топором

На Зои Космодемьянской спортсмены спасли женщину от мужчины с топором
Мужчина бегал за женщиной с топором. Фото: unsplash

Буйного мужчину уже заковали в наручники.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 25 июля, мужчина напал на женщину с топором. Ей на помощь пришел прохожий, который спас незнакомке жизнь. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской. Там мужчина угрожал женщине топором – к счастью, мимо проходили спортсмены из местного центра единоборств, которые помогли ей отбиться от неадеквата. На место инцидента в скором времени прибыли сотрудники Росгвардии, которые надевали на агрессора наручники и передали его полицейским.

Ранее в gazeta.spbru сообщалось, что на Бутлерова на кровати лежали окровавленные мать и сын. Тела, судя по всему, лежали в квартире довольно долго.

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