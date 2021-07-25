В Ленобласти нашли тех, кто незаконно вырубал лес

Обвиняемым предстоит предстать перед судом и ответить за свои злодеяния.

В Ленинградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального руководителя и технического директора коммерческой фирмы, который обвиняется в организации незаконной вырубки леса на арендованной земле. Речь идет о лесе в Киришском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, из-за подозреваемого были вырублены деревья в Киришском и Пчевжинском участковых лесничествах. Ущерб оценивается в более чем 11 миллионов рублей. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти ответили жителям Кудрово, выступившим против вырубки деревьев ради строительства трассы теплоснабжения.