Власти ответили жителям Кудрово, выступившим против вырубки деревьев ради строительства трассы теплоснабжения

Горожане считают, что ликвидировать 30 берез нельзя ни в коем случае – даже ради тепла в поликлинике.

Контрольный комитет губернатора Ленинградской области прокомментировал возмущение жителей Кудрово из-за вырубки деревьев. В ведомстве отметили, что подрядчик расчищает от деревьев и кустарников территорию только в границах трассы теплоснабжения на земельных участках, которые находятся в частной собственности. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что администрация Заневского поселения готова встретиться с жителями Кудрово, чтобы обсудить спорные вопросы. Диалог может состояться уже 31 марта.

Напоминаем, что местные активисты обратили внимание на вырубку деревьев в лесопарке Оккервиль. Они отметили, что ни одно благое дело не стоит того, чтобы вырубать 30 берез, а также возмутились из-за нежелания местных властей обсуждать подобные вопросы.

Чиновники, комментируя вопросы жителей, отметили, что никто не собирается вырубать лесопарк. Они также объяснили, что строение теплотрассы в обход значительно увеличит стоимость работ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Приморский УПК заявил о непричастности к вырубке леса возле Высокинского озера в Ленобласти.