Приморский УПК заявил о непричастности к вырубке леса возле Высокинского озера в Ленобласти

Приморский УПК заявил о непричастности к вырубке леса возле Высокинского озера в Ленобласти
Состояние лесов на этой территории, однако, по-прежнему находится под вопросом. Фото: pixabay

Приморский универсально-перегрузочный комплекс опроверг информацию о проведении незаконной вырубке леса на особо охраняемой природной территории возле поселка Ермилово под Выборгом.

Ответ на запрос журналистов предприятие предоставило в понедельник, 14 декабря. Интерес к этой ситуации был спровоцирован заявлением одного из Telegram-каналов, посвященных жизни Санкт-Петербурга. Там опубликовали информацию о вырубке деревьев на охраняемой территории в районе Высокинского озера. В нелегальных работах заподозрили ООО «Приморский УПК».

Представители организации объяснили изданию Online47.ru, что озеро находится на 5 километров дальше портового комплекса Приморского УПК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Леноблводоканал» заплатил 11,5 миллионов рублей за загрязнение ручья Безымянный.

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