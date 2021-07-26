Дочь Заворотнюк рассказал, как чувствует себя после заражения ковидом

Девушка отметила, что болеет уже около десяти дней.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна несколько дней назад рассказала, что заболела коронавирусом. Сейчас она поделилась с подписчиками последними новостями о своем самочувствии в своем Instagram-аккаунте.
Анна отметила, что заболела во время путешествия в Ялту. В первые дни она жаловалась на ломоту в костях, сильную слабость и повышение температуры до 38 градусов. Затем у дочери Заворотнюк заложило нос, появился кашель, полностью пропали запахи и вкусы.
До сих пор Анна не чувствует ни запахи, ни вкусы и постоянно ощущает усталость. Все тесты, которые делает девушка, приходят положительными, поэтому ей приходится оставаться на самоизоляции.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк заболела коронавирусом.