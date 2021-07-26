Дочь Заворотнюк рассказал, как чувствует себя после заражения ковидом

Дочь Заворотнюк рассказал, как чувствует себя после заражения ковидом
Анна Заворотнюк лечится от коронавиурса. Фото: instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Девушка отметила, что болеет уже около десяти дней.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна несколько дней назад рассказала, что заболела коронавирусом. Сейчас она поделилась с подписчиками последними новостями о своем самочувствии в своем Instagram-аккаунте.

Анна отметила, что заболела во время путешествия в Ялту. В первые дни она жаловалась на ломоту в костях, сильную слабость и повышение температуры до 38 градусов. Затем у дочери Заворотнюк заложило нос, появился кашель, полностью пропали запахи и вкусы.

До сих пор Анна не чувствует ни запахи, ни вкусы и постоянно ощущает усталость. Все тесты, которые делает девушка, приходят положительными, поэтому ей приходится оставаться на самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк заболела коронавирусом.

Анна Заворотнюк заражение пандемия


 

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