Дочь Заворотнюк заболела коронавирусом

Девушка получила положительный результат теста из-за путешествия.

Модель Анна Заворотнюк призналась, что заболела коронавирусом. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Девушка выложила фотографию, на которой изображен тест, градусник и стакан. Также на снимок прикреплен плачущий смайлик – прочих подробностей о самочувствии нет. Анна отметила, что ей не нравится находиться в самоизоляции, но делать нечего.

Дочь актрисы добавила, что будет лечиться дома и ни с кем не контактировать, чтобы никого не заразить. Напоминаем, что недавно девушка поделилась с подписчиками довольно личной информацией: у нее депрессия и бывают панические атаки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко рекомендует не пить какое-то время после вакцинации. Также не стоит активно заниматься спортом и ходить в баню.