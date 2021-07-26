Состоялось 29-е заседание ЦИК России

Состоялось 29-е заседание ЦИК России
Заседание ЦИК. Фото: www.cikrf.ru

23 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» в количестве 395 человек.

Комиссия приняла к сведению решение Центрального совета политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» о прекращении с 19 июля 2021 года полномочий двух уполномоченных представителей партии, зарегистрированных постановлением ЦИК России от 15 июля 2021 года.

ЦИК России зарегистрировала уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

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