Состоялось 29-е заседание ЦИК России

23 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» в количестве 395 человек.

Комиссия приняла к сведению решение Центрального совета политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» о прекращении с 19 июля 2021 года полномочий двух уполномоченных представителей партии, зарегистрированных постановлением ЦИК России от 15 июля 2021 года.

ЦИК России зарегистрировала уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».