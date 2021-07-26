Состоялось 30-е заседание ЦИК России

24 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что получила несколько жалоб на то, что в ряде регионов применяются грязные технологии в виде выдвижения кандидатов-двойников.

«Я считаю, что это обман избирателей, попытка ввести их в заблуждение. К сожалению, у нас нет правовых оснований, чтобы применять к ним какие-то санкции, но полагаю, что и СМИ должны активно информировать граждан, чтобы они прекрасно понимали, что происходит. Это очень важно. Те, кто генерируют и те, кто внимают подобным политтехнологам…. Значит, они не верят в собственные силы. Они осознают, что не могут победить честным достойным путем в результате прямой конкуренции. От этого проигрывают все: общество, конкретные люди и государство. Это наша позиция – консолидированная позиция ЦИК России. Надеюсь, что и наши коллеги в регионах действуют абсолютно по закону и ее разделяют».

ЦИК России зарегистрировала 132 уполномоченного представителя политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Также заверены 9 уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам и уполномоченный представитель политической партии по финансовым вопросам.

Комиссия исключила 4 кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России».

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», в количестве 302 человек.

Зарегистрированы 65 уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В завершение заседания Комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 344 человек. Павел Грудинин исключен из федерального списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами.