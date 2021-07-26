16-летний гражданин Азербайджана зарезал петербуржца

В Петербурге в Московском районе города гражданин республики Азербайджан зарезал 19-летнего парня.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 июля в 23:30 по телефону экстренной службы «112» сообщили, что на Пулковском шоссе мужчину пырнули ножом. Все произошло напротив ночного магазина.

Буквально через десять минут правоохранители были на месте происшествия. Раненым оказался 19-летний молодой человек, который проживает также по Пулковскому шоссе. Пострадавшему диагностировали ножевое ранение грудной клетки слева. Мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, не приходя в сознание.

На месте случившегося был задержан 16-летний гражданин республики Азербайджан. Оказалось, что между молодыми людьми произошла ссора, во время которой подросток и ударил ножом 19-летнего юношу.

16-летнего парня отправили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция изъяла нож со следами крови и смывы вещества бурого цвета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ради жвачки мужчина порезал охраннику живот.