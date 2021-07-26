Не справились с толпой. Как петербуржцы прорвались на парад ВМФ

Накануне, 25 июля в День Военно-Морского флота, сдержать толпы петербуржцев все-таки не удалось. Планировалось, что традиционный парад пройдет без зрителей из-за ситуации с пандемией, но на горожан предупреждения не сработали. За проходом кораблей в Неве и пролетом авиации наблюдали тысячи любопытных глаз.

Ранее петербургские власти предупреждали, что в День ВМФ все выходные к Неве будут перекрыты, а зрителей не пропустят.

План не сработал. Утром 25 июля зрители начали собираться на Дворцовой и Университетских набережных.

Толпы были замечены на Лейтенанта Шмидта и на набережной Макарова. Пытаясь рассмотреть корабли, петербуржцы забирались на клумбы.

За несколько минут до начала парада было решено все же пропустить людей. В социальных сетях петербуржцы отметили, что правоохранители оказались бессильны и просто не смогли сдержать поток горожан.

Соблюдать меры безопасности в такой толпе было невозможно. Петербуржцы забыли о масках, правила социальной дистанции игнорировались.

Парад в честь дня ВМФ проходил и в Петербурге, и в Кронштадте. В нем участвовали четыре тысячи моряков, 50 кораблей и подводных лодок, более 40 истребителей и вертолетов.

Главными участниками парада были ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов». К ним присоединились ВМС Ирана и Индии.

После торжественного прохода кораблей, в небе пролетели военные самолеты и вертолеты. Среди них были Су-25, Миг-31, Ту-134.

Ранее Gazeta.SPb показывала, как Петербург отметил День ВМФ.