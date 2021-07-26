В Петербурге КСП выявила 140 нарушений на общую сумму более 44 миллионов рублей

В Петербурге КСП выявила 140 нарушений на общую сумму более 44 миллионов рублей
По результатам проверки установили свыше 140 нарушений на общую сумму более 44 миллионов рублей. Фото: pixabay
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга завершила проверку формирования и исполнения бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный округ № 65. Контрольное мероприятие прошло под руководством аудитора Юрия Шутова. Проанализировали финансово-хозяйственную деятельность муниципального образования за 2019-2021 годы..
По результатам проверки установили свыше 140 нарушений на общую сумму более 44 миллионов рублей. Выявили нарушения бюджетного законодательства при исполнении местного бюджета, по ведению бухгалтерского учета, осуществлению муниципальных закупок, нарушения в сфере распоряжения и использования государственной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга.
КСП выявила 13 фактов нарушений при обосновании и определении начальных цен контрактов, которые повлекли потери местного бюджета в сумме 2,7 миллиона рублей. Например, при формировании цен контрактов на благоустройство территорий в сметах завышалась стоимость материалов для игровых площадок, применялись некорректные расценки на разбор тротуарной плитки и необоснованно повышающие коэффициенты для установки парковочных столбиков.
Установлены иные нарушения и недостатки в сфере закупок: нарушения порядка формирования контрактной службы, несоблюдение требований к ведению реестров закупок, включение в документацию излишних требований и т.д.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КСП Петербурга за год выявила нарушения на 17 млрд рублей.
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