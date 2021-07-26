Неизвестный поджег кафе и уехал на BMW: ущерб на 7,5 млн

Ночью 25 июля на проспекте Ветеранов, 118 корпус 1, загорелось заведение общественного питания «Дудергофка». Его поджег посетитель, повздоривший с официантами.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть управления МВД по Красносельскому району в 2:32 от оператора пожарной службы. Правоохранители прибыли к месту инцидента и, поговорив со свидетелями, узнали, что пожар — дело рук неизвестного мужчины, который конфликтовал с сотрудниками кафе и в итоге поджег заведение.

По сведениям сотрудников МЧС, одноэтажное заведение площадью 48 «квадратов» выгорело полностью. На ликвидацию пожара потребовалось 2,5 часа. К тушению привлекли 4 единицы спецтехники и 20 человек личного состава. К счастью, обошлось без пострадавших.

Около девяти часов вечера 25 июля в районный отдел полиции поступило соответствующее заявление от 50-летнего владельца «Дудергофки». Хозяин ресторана оценил ущерб от пожара в 7,5 миллионов рублей и попросил найти преступника.

Кафе не было оборудовано камерами видеонаблюдения, поэтому полицейским приходится опираться на ориентировку, составленную со слов официантов. Предполагаемым преступником является мужчина 25-30 лет в черной куртке, белой футболке и светлых джинсах, скрывшийся на черном «БМВ».

Напомним, что в тот же день спасателям пришлось тушить еще одну точку общепита, на этот раз в самом центре Петербурга, на Садовой улице, 42. Около двух часов ночи пламя охватило заведение «Хебаб». По информации пожарных, в 15-метровой зале горела обстановка на площади 5 «квадратов».

С огнем удалось справиться за полчаса. На борьбу с ЧП отправились 10 спасателей и две единицы спецтехники. Подробности и причины пожара также выяснят правоохранители, однако пока в этом случае ничто не намекает на криминальные разборки.