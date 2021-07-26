В Ленобласти сосед не вынес громкой музыки и достал ружье

В Ленинградской области в Волховском районе полиция начала проверку после того, как мужчина во время конфликта с соседом выстрелил из ружья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне, 25 июля к правоохранительным органам Волховского района обратился мужчина. Он заявил, что в результате словесного конфликта со своим соседом в него стреляли из оружия.

Когда оперативники прибыли на место случившегося, то выяснили, что причиной для внезапной ссоры стала громко играющая музыка.

Все произошло в деревне Плотичная. Там 60-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в сторону 41-летнего соседа. Далее между гражданами случилась драка.

В отношении 60-летнего пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов мужчина выстрелил в лицо охраннику.