В Петербурге оштрафовали граждан Афганистана, не желающих уезжать

В Петербурге оштрафовали граждан Афганистана, не желающих уезжать
Оба мужчины вернутся домой и заплатят штраф. Фото: pixabay

Мужчины приехали в Россию по паспортам болельщика FAN ID, а покидать страну не захотели.

В Санкт-Петербурге привлекли к административной ответственности двух граждан Афганистана, которые покинули Россию после окончания Евро-2020. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Один из мужчин, Ариан Масуд, прибыл в Россию через КПП «Домодедово» по паспорту болельщика FAN ID с целью «спортивные связи». 12 июля он должен был вернуться на родину, но не сделал этого. В суде мужчина пояснил, что боится возвращаться на родину из-за обострившейся ситуации с террористическим движением Талибан. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей. Также мужчине предстоит все-таки вернуться домой.

Другой мужчина, Фараманд Нисар Ахмад, присоединился к оштрафованному, заявив, что тоже боится террористов. Он просил предоставить ему убежище, но суд отказал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что польского болельщика оштрафовали за плохое поведение на матче Евро-2020.

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