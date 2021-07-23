Польского болельщика оштрафовали за плохое поведение на матче Евро-2020

Польского болельщика оштрафовали за плохое поведение на матче Евро-2020
Суд оштрафовал иностранного футбольного фаната на 3000 рублей. Фото: unsplash

Суд в Петербурге назначил административный штраф гражданину Польши Адриану Гайевскому за нарушение правил поведения на матче Евро-2020.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, поляк получил штраф за плохое поведение на матче «Швеция» — «Польша», который прошел 23 июня на петербургском стадионе. Он бросил пластиковый стакан в сторону других зрителей.

«I AGREE», — написал в объяснениях Гайевский, что в переводе с английского означает «я согласен».

Суд оштрафовал иностранного футбольного фаната на 3000 рублей.

Кроме того, суд рассмотрел административное дело в отношении финна Элиаса Тапио Валттери Ниссинена. Он показывал непристойные жесты в адрес бельгийских болельщиков на матче 21 июня. Ему назначили штраф в 5000 рублей и на год запретили посещать соревнования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция начнет охоту за болельщиками Евро-2020, оставшимися в Петербурге.

евро-2020 иностранные болельщики новости СПб футбольные фанаты


 

Новости партнеров
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
У площади Александра Невского хотят вырубить больше 300 деревьев
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Россиянам предложили разрешить сжигать траву рядом с дачей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкине горит ангар: ранг пожара повышен до №3
Польского болельщика оштрафовали за плохое поведение на матче Евро-2020
Коронавирус унес жизни 68 петербуржцев за сутки
Для петербурженки, избившей детей и полицейского, ввели комендантский час
20 друзей и пистолет: в Парголово мужчине отказались продавать машину
Дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ
Банк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых
Цирк уехал: в Ленобласти запретили работу передвижных шапито