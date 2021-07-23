Польского болельщика оштрафовали за плохое поведение на матче Евро-2020

Суд в Петербурге назначил административный штраф гражданину Польши Адриану Гайевскому за нарушение правил поведения на матче Евро-2020.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, поляк получил штраф за плохое поведение на матче «Швеция» — «Польша», который прошел 23 июня на петербургском стадионе. Он бросил пластиковый стакан в сторону других зрителей.

«I AGREE», — написал в объяснениях Гайевский, что в переводе с английского означает «я согласен».

Суд оштрафовал иностранного футбольного фаната на 3000 рублей.

Кроме того, суд рассмотрел административное дело в отношении финна Элиаса Тапио Валттери Ниссинена. Он показывал непристойные жесты в адрес бельгийских болельщиков на матче 21 июня. Ему назначили штраф в 5000 рублей и на год запретили посещать соревнования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция начнет охоту за болельщиками Евро-2020, оставшимися в Петербурге.