В доме на Васильевском острове «выросли» руки, заделывающие трещины

У дома на Васильевском острове «появились» руки для заделки трещин. Фото: скриншот Instagram

У дома на Васильевском острове «появились» руки для заделки трещин. Фото: скриншот Instagram

Новым арт-объектом художник Александр Грибель хотел показать, что власти Петербурга зачастую забывают о разрушающихся домах старого фонда Северной столицы.

Интересный стрит-арт возник на стене дома № 30−32 на Малом проспекте Васильевского острова. Руки, будто бы появившиеся из стены здания, латают возникшую на фасаде трещину.

Художник, скульптор, дизайнер Александр Грибель в своих социальных сетях в Instagram поделился новой работой.

Декоратор заявил, что теперь дома самостоятельно смогут справиться с решением коммунальных задач. Арт-объект создан в насмешку тем, кто действительно должен о них заботиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино появился арт-объект в виде коня.