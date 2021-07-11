В Мурино появился арт-объект в виде коня

Арт-объект достаточно хрупкий, так что лучше не пытаться на него садиться. Фото: скриншот Вконтакте

Арт-объект достаточно хрупкий, так что лучше не пытаться на него садиться. Фото: скриншот Вконтакте

Скульптуру разместили в водоеме.

В Мурино появился необычный арт-объект в виде красного коня. Его разместили в одном из водоемов вблизи камышей. Фотографии со скульптурой появились в Instagram-аккаунтах местных жителей.

Судя по всему, автором арт-объекта является стрит-арт-художник net_streetart. Он призвал горожан посмотреть на скульптуру в ближайшее время, потому что ее могут скоро сломать. Пользователи отметили, что конь похож на коня, которого рисовал Кузьма Петров-Водкин

Художник также попросил не пытаться оседлать коня, так как он может легло сломаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге нашли скульптора Венеры Коломенской.