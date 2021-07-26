Состояние певицы МакSим вновь улучшилось

Состояние здоровья российской певицы МакSим продолжает постепенно улучшаться.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя исполнительницы.

Напомним, что сама МакSим рассказала о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 15 июня. При этом сделать прививку от коронавируса исполнительница не успела. Спустя несколько дней звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

МакSим поддерживают и знаменитости, и поклонники. В социальных сетях устраивают флешмобы. Акции проводят и в жизни. Очередную устроили болельщики «Спартака» во время матча с «Рубином».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим.