Состояние певицы МакSим вновь улучшилось

Состояние певицы МакSим вновь улучшилось
Состояние певицы МакSим стало лучше. Фото: instagram

Состояние здоровья российской певицы МакSим продолжает постепенно улучшаться.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя исполнительницы.

Напомним, что сама МакSим рассказала о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 15 июня. При этом сделать прививку от коронавируса исполнительница не успела. Спустя несколько дней звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

МакSим поддерживают и знаменитости, и поклонники. В социальных сетях устраивают флешмобы. Акции проводят и в жизни. Очередную устроили болельщики «Спартака» во время матча с «Рубином».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим.

МакSим певица шоу-бизнес


 

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