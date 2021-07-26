Перечень вопросов, включенных в протокол заседания ЦИК

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 июля 2021 года № 31.
1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа»
2. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам.