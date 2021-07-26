Перечень вопросов, включенных в протокол заседания ЦИК

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания ЦИК
Заседание ЦИК. Фото: www.cikrf.ru

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 июля 2021 года № 31.

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа»

2. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам.

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Перечень вопросов, включенных в протокол заседания ЦИК