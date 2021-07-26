В Петербурге раковые больные несколько дней не могут получить лекарства

В Петербурге раковые больные несколько дней не могут получить лекарства
Лекарства закупят в ближайшее время. Фото: Pixabay

В городе наблюдается дефицит даже дорогостоящих препаратов.

В Санкт-Петербурге пациенты с онкологией на протяжении нескольких дней не могут получить лекарства – отсутствуют как дешевые, так и дорогие препараты. Об этом пишет «Фонтанка».

Главный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев объяснил, почему так происходит. Он отметил, что власти выделили на закупку лекарств только 900 миллионов рублей, хотя нужно было в семь раз больше. Когда препараты начали заканчиваться, то город увеличил финансирование, благодаря чему пациенты получили лекарства зимой и весной, но летом все равно начался дефицит.

Сейчас комитет уже получил необходимую сумму, но закупить лекарства не успел. Есть надежда, что они появятся в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, как определить рак кишечника на ранних стадиях.

лекарства новости СПб онкология Смольный


 

Новости партнеров
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Что известно об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи в поселке Рощино
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бастрыкин проконтролирует расследование жестокого убийства семьи адмирала ...
Побои и сексуальное насилие: в Петербурге и Ленобласти нападениям ...
В Ленобласти задержали драчунов, которые причинили боль полицейскому
В Петербурге раковые больные несколько дней не могут получить лекарства
В комитете по транспорту высоко оценили проведение парада ко Дню ВМФ
В мире коронавирусом заболело почти 194 млн человек
Беглов просит у Кремля деньги на запуск электрички в Пулково
Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 27 июля