В Петербурге раковые больные несколько дней не могут получить лекарства

В городе наблюдается дефицит даже дорогостоящих препаратов.

В Санкт-Петербурге пациенты с онкологией на протяжении нескольких дней не могут получить лекарства – отсутствуют как дешевые, так и дорогие препараты. Об этом пишет «Фонтанка».

Главный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев объяснил, почему так происходит. Он отметил, что власти выделили на закупку лекарств только 900 миллионов рублей, хотя нужно было в семь раз больше. Когда препараты начали заканчиваться, то город увеличил финансирование, благодаря чему пациенты получили лекарства зимой и весной, но летом все равно начался дефицит.

Сейчас комитет уже получил необходимую сумму, но закупить лекарства не успел. Есть надежда, что они появятся в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, как определить рак кишечника на ранних стадиях.