Онколог рассказал, как определить рак кишечника на ранних стадиях

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу. Фото: pixabay

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян назвал симптомы, которые свидетельствуют о развитии рака толстой кишки.

Медик рассказал в беседе с «Аргументами и фактами», что на ранних стадиях рак кишечника редко дает специфичные симптомы, пациента может ничего не беспокоить. Однако стоит обратить внимание на нарушение стула, появлений нетипичных выделений и неприятные ощущения в животе.

Маркарьян объяснил, что длительная потеря крови может стать причиной дефицита железа и анемии, усталости, одышки и бледности кожных покровов.

Основными симптомами рака толстой кишки врач назвал выделение крови из кишечника, хроническая диарея или запоры, боль в животе, изменение формы стула и развитие анемии.

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