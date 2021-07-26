В Ленобласти задержали драчунов, которые причинили боль полицейскому

Подозреваемые распивали алкоголь и повели себя агрессивно в отношении полицейского.

В Ленинградской области задержали женщину и двух мужчин, которые применили насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Они стали фигурантами уголовного дела. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в СК РФ по региону.

Известно, что инцидент произошел 25 июля на территории Никольского мужского монастыря в селе Старая Ладога. Полицейский обратил внимание на выпивающую компанию и сделал пьянчугам замечание. Это им не понравилось, и они повели себя агрессивно: женщина ударила полицейского в область спины, а двое мужчин хватали его за одежду и руки. Своими действиями они причинили сотруднику правоохранительных органов боль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для петербурженки, избившей детей и полицейского, ввели комендантский час.