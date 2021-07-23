Для петербурженки, избившей детей и полицейского, ввели комендантский час

Для петербурженки, избившей детей и полицейского, ввели комендантский час
Меру пресечения определил Приморский районный суд Петербурга. Фото: unsplash

Приморский районный суд запретил петербурженке Ольге Золотаревой определенные действия. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошел 20 июля во дворе дома на Шуваловском проспекте. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Золотарева подбежала к двум мальчикам, толкнула одного из них, а второго повалила на землю. Последнего она избила деревянной палкой. Сотрудницу полиции, которая пыталась остановить женщину, она ударила по голове и телу.

Золотарева признала вину частично: она отрицает, что имела умысел на применение насилия в отношении представителя власти.

Суд решил ввести для Золотаревой комендантский час с 19:00 до 8:00, запретил посещать массовые мероприятия, общаться с рядом лиц, пользоваться любыми средствами связи, а также отправлять и получать посылки и письма. Меры будут действовать до 20 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербурженку, избившую полицейского и детей, открыли еще одно дело.

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