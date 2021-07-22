На петербурженку, избившую полицейского и детей, открыли еще одно дело

В Петербурге следователи завели еще одно уголовное дело против женщины, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает главное следственное управление СК по городу, на женщину, напавшую на полицейского, открыли уголовное дело о хулиганстве. Также ее обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел вечером 20 июля у дома на Шуваловском проспекте. Стало известно, что женщина, действуя из хулиганских побуждений, подбежала к двум девятилетним мальчикам, толкнула одного из них, а второго повалила на землю. После она схватила деревянную палку и избила ей ребенка.

Полицейского, который пытался ее остановить, она ударила несколько раз в область головы и конечностей.

Уголовные дела объединили в одно производство. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженке, избившей палкой полицейского, предъявили обвинение.