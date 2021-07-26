Петербург хочет закупить 950 вагонов метро

Власти надеются на поддержку из средств Фонда национального благосостояния.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти активно занимаются развитием общественного транспорта – в том числе метрополитена. В ближайшее время город хочет приобрести 950 новых вагонов метро, но на эти цели нужно 130 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

В сообщении сказано, что власти уже отправили заявку в Фонд национального состояния с надеждой получить средства из федерального бюджета.

В соответствии с поручением Президента России вопрос выделения средств рассматривается Правительством страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге планируют развивать экологичные виды транспорта.