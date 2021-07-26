В Петербурге планируют развивать экологичные виды транспорта

В Петербурге планируют развивать экологичные виды транспорта
В городе будут развивать общественный транспорт. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

На эти цели за шесть лет потратят почти 200 миллиардов рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город планирует развивать экологичные виды транспорт. Об этом он заявил во время совещания с участием президента России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов пояснил, что на развитие общественного транспорта в ближайшие шесть лет потратят почти 200 миллиардов рублей. Уже в 2021 году по городу будут ездить новые 2,8 тысяч автобусов на газомоторном топливе. Также власти собираются переводить весь коммерческий автобусный общественный транспорт города на топливо, которое не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

«К 2024 году мы планируем приобрести 326 новых трамваев и 349 троллейбусов на сумму 55,8 млрд рублей. Из них 32,9 млрд — средства городского бюджета»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил главе Петербурга Беглову заняться улицами Кронштадта.

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