Управляющий «Delmar» отделался штрафом за нарушение запрета на работу

В ресторане не соблюдались меры предосторожности, введенные из-за пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге оштрафовали управляющего рестораном «Delmar». Дело в том, что заведение оказывало услуги в помещении, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом сегодня, 26 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Речь идет о ресторан на улице Садовой, который в начале 2021 года работал после 23 часов, несмотря на все введенные ограничения. В заведении не соблюдались многие правила: там не обеззараживали воздух, в туалетах отсутствовали антисептики, сотрудники ходили без средств индивидуальной защиты и это – только часть нарушений.

После возбуждения уголовного дела управляющий «Delmar» сделал все, чтобы возместить ущерб, нанесенный обществу. Так, он, например, перевел 20 тысяч рублей в Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России».

В качестве штрафа он заплатит 50 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти начнут чаще штрафовать за отсутствие маски в транспорте.