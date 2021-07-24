В Ленобласти начнут чаще штрафовать за отсутствие маски в транспорте

В Ленобласти начнут чаще штрафовать за отсутствие маски в транспорте
Рейд в электричке. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Власти отмечают, что разъяснительные беседы не всегда так эффективны, как штрафы.

Власти Ленинградской области устали беседовать с безмасочниками и планируют чаще их штрафовать, чтобы неповадно было. Об этом сообщили в комитете региона по транспорту.

В ведомстве отметили, что долгое время пытались действовать мягко, но настало время применять административные штрафы в отношении тех, кто появляется в общественном транспорте без масок. Отмечается, что за последнее время было проведено более семи тысяч разъяснительных бесед, которые не соблюдают меры предосторожности. Оштрафовали только 235 человек.

Разговоры, считают власти, не так эффективны – это показывает статистика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело на парня без маски.

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