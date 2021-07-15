В Петербурге возбудили уголовное дело на парня без маски

В Петербурге возбудили уголовное дело на парня без маски
Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Безмасочник и охранник сначала поссорились, а потом подрались.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта в ТЦ «Европолис» из-за парня, не желающего надевать маску. Об этом сегодня, 15 июля, пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июля. Охранник торгового центра потребовал у посетителя надеть маску, но тот отказался. После этого случился конфликт с рукоприкладством – вот только версии у всех разные. Парень уверяет, что это он пострадал от рук охранник, а охранник заявляет, что его спровоцировали применить силу.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ – «Побои». Обстоятельства выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подравшихся из-за маски в «Европолисе» охранника и посетителя опросили.

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