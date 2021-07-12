Подравшихся из-за маски в петербургском ТК охранника и посетителя опросили

Подравшихся из-за маски в петербургском ТК охранника и посетителя опросили
Причиной конфликта стало несоблюдение коронавирусных мер. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга произошел конфликт в одном из торговых комплексов. Договориться не смогли охранник и посетитель.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 июля, в ТК на Полюстровском проспекте. Причиной разъяснения отношений стало несоблюдение ограничительных мер.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, по факту конфликта проводится проверка. Оба участника конфликта были опрошены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в «Европолисе» 11 июля произошла драка из-за нежелания посетителя надевать медицинскую маску. Мужчина принципиально не хотел надевать средство индивидуальной защиты.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб полиция


 

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