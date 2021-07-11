В «Европолисе» петербуржец подрался с охраной из-за маски

В «Европолисе» петербуржец подрался с охраной из-за маски
Мужчина отказался надеть маску. Фото: unsplash

Мужчина принципиально не хотел надевать средство индивидуальной защиты.

В «Европолисе» сегодня, 11 июля, произошла драка из-за нежелания посетителя надевать медицинскую маску. Об этом пишет «Фонтанка», предоставляющая видеозапись с места инцидента.

Известно, что все случилось в воскресенье вечером. Мужчина проигнорировал требование надеть маску и уже шел, что стало причиной конфликта между ним и охранником. В какой-то момент ковид-диссидент начал вести себя агрессивно: он пихался и вскоре оказался на полу.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Нарвской» сотрудник метро якобы «придушил» немого пассажира из-за маски.

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