На «Нарвской» сотрудник метро якобы «придушил» немого пассажира из-за маски

Теперь мужчине нужно будет заплатить штраф за нахождение в подземке без СИЗ.

В петербургском метрополитене сегодня, 6 июля, произошел конфликт между сотрудником транспортной безопасности и немым пассажиром. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели уверяют, что сотрудник метро «душил» пассажира на станции метро «Нарвская», который оказался без средства индивидуальной защиты в подземке. Он не понял претензий и пытался уйти от конфликта, но не удалось.

«В конце на него ещё и материал составили»,

— добавляет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что конфликт гражданина из Узбекистана и мужчины из Дагестана закончился поножовщиной.