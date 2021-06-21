Конфликт гражданина из Узбекистана и мужчины из Дагестана закончился поножовщиной

Конфликт гражданина из Узбекистана и мужчины из Дагестана закончился поножовщиной
Началась ссора, которая закончилась ножевым ранением. Фото: pixabay.com

На участке в садоводческом товариществе Ландыши Ленинградской области Тосненского района ранили в бедро гражданина Дагестана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня в 15:19 правоохранительным органам сообщили, что на садовом участке произошло ножевое ранение.

Полиция подтвердила слова заявителя.

В Ландышах, действительно, ударили ножом по касательной в область бедра в заднюю поверхность грудной клетки, 33-летнего гражданина республики Дагестан. Оказалось, что у пострадавшего случился конфликт с гражданином Азербайджана.

Отмечается, что раненого забрала скорая медицинская помощь и отвезла в Гатчину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое из коммунальной квартиры на Боровой улице задержаны. После ножевого кровью истекал 45-летний сосед.

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