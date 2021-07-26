Дочь отставного адмирала рассказала подробности об отце и убийстве матери и брата

Дочь отставного адмирала рассказала подробности об отце и убийстве матери и брата
Фото: Pixabay

Старшая дочь отставного адмирала Леонида Лобанова Алла рассказала подробности гибели семьи. Жену и сына моряка вчера, 25 июля, нашли зарезанными в квартире на улице Бутлерова.

Женщина отметила, что её отец был «кристально честным» человек, который не употреблял алкоголь и не курил, интересовался историей и литературой, а также любил рисовать. По мнению Аллы, отец не был замечен в склонностях к психозам или скандалам.

Дочь Лобанова также рассказала, что её семья была крайне дружной. Правда, брат, окончивший петербургскую консерваторию, в период пандемии лишился работы и на фоне этого получил нервный срыв, из-за чего на некоторое время оказался в больнице. Впоследствии, однако, он восстановился и жизнь шла своим чередом. «Они жили дружно и как в сказке умерли в один день», — подчеркнула Алла.

Женщина также опровергла информацию о том, что мать и сын, когда обнаружили их тела, были в одном лишь нижнем белье. Она объяснила, что пенсионерка была одета в ночную рубашку, а на брате были трусы и футболка. Кроме того, положение, в котором находились погибшие, говорит о том, что незадолго до трагедии они, вероятнее всего, сидели и разговаривали, передает слова Лобановой Тelegram-канал «112».

Напомним, изуродованные трупы жены и сына отставного адмирала Лобанова нашли ночью 25 июля. Соседи по дому заметили неприятный запах, исходивший из квартиры, и связались со старшей дочерью, живущей в Мурманске — та, в свою очередь, позвонила в полицию.

Стражи порядка взломали дверь, и их глазам предстала чудовищная картина — у пенсионерки и её сына было перерезано горло и вспороты животы. Специалисты полагают, что убийство произошло несколько дней, а может и недель назад. При этом сам Лобанов погиб 16 июля под колесами электрички возле железнодорожной станции Ручьи. Документов у мужчины при себе не было, но в кармане обнаружили нож.

калининский район леонид лобанов новости СПб убийство улица бутлерова


 

Новости партнеров
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Аномальная жара в Петербурге привела к уменьшению уровня кислорода в водоемах
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
В московских
В московских "Пятерочках" внезапно опустели полки
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
В Рощино избили семилетнего сына Стаса Пьехи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург потратит 200 млрд рублей на развитие экологичного транспорта
Мясников назвал безопасное обезболивающее
На Салова тушили строящийся отель
Дриусси покинул «Зенит», но пока не назвал новый клуб
Дочь отставного адмирала рассказала подробности об отце и убийстве матери и брата
В Петербурге женщина устроила скандал из-за детей с аутизмом на детской площадке
Пассажиры туристического автобуса Петербург — Крым вновь застряли на ...
На Боровой под мостом застрял большегруз