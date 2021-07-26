Дочь отставного адмирала рассказала подробности об отце и убийстве матери и брата

Старшая дочь отставного адмирала Леонида Лобанова Алла рассказала подробности гибели семьи. Жену и сына моряка вчера, 25 июля, нашли зарезанными в квартире на улице Бутлерова.

Женщина отметила, что её отец был «кристально честным» человек, который не употреблял алкоголь и не курил, интересовался историей и литературой, а также любил рисовать. По мнению Аллы, отец не был замечен в склонностях к психозам или скандалам.

Дочь Лобанова также рассказала, что её семья была крайне дружной. Правда, брат, окончивший петербургскую консерваторию, в период пандемии лишился работы и на фоне этого получил нервный срыв, из-за чего на некоторое время оказался в больнице. Впоследствии, однако, он восстановился и жизнь шла своим чередом. «Они жили дружно и как в сказке умерли в один день», — подчеркнула Алла.

Женщина также опровергла информацию о том, что мать и сын, когда обнаружили их тела, были в одном лишь нижнем белье. Она объяснила, что пенсионерка была одета в ночную рубашку, а на брате были трусы и футболка. Кроме того, положение, в котором находились погибшие, говорит о том, что незадолго до трагедии они, вероятнее всего, сидели и разговаривали, передает слова Лобановой Тelegram-канал «112».

Напомним, изуродованные трупы жены и сына отставного адмирала Лобанова нашли ночью 25 июля. Соседи по дому заметили неприятный запах, исходивший из квартиры, и связались со старшей дочерью, живущей в Мурманске — та, в свою очередь, позвонила в полицию.

Стражи порядка взломали дверь, и их глазам предстала чудовищная картина — у пенсионерки и её сына было перерезано горло и вспороты животы. Специалисты полагают, что убийство произошло несколько дней, а может и недель назад. При этом сам Лобанов погиб 16 июля под колесами электрички возле железнодорожной станции Ручьи. Документов у мужчины при себе не было, но в кармане обнаружили нож.