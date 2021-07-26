В Петербурге зверски убили жену и сына отставного адмирала. Его самого сбил поезд

Трагическое убийство произошло в одной из квартир на улице Бутлерова, по предварительным данным, еще несколько недель назад. Фото: скриншот Google Maps

Трагическое убийство произошло в одной из квартир на улице Бутлерова, по предварительным данным, еще несколько недель назад. Фото: скриншот Google Maps

В одном из домов на улице Бутлерова в Калининском районе минувшей ночью нашли два изуродованных трупа — 84-летней женщины и 56-летнего мужчины. Полицейским пришлось вскрывать дверь в квартиру после того, как соседи пожаловались на неприятный запах.

В субботу, 24 июля, в полицию Северной столицы обратилась 63-летняя жительница Мурманска. Женщина объяснила, что является родственницей семьи, проживающей на улице Бутлерова. С ней связались соседи и попросили принять какие-либо меры, так как из квартиры начал распространяться сильный запах.

Прибывшим по адресу стражам порядка пришлось вскрывать входную дверь. Внутри апартаментов, однако, их ждало шокирующее зрелище. В комнатах не было и следа ограбления, взлома или пьяной вечеринки, но на диване лежали два тела с перерезанным горлом, вскрытыми животами и множественными колото-резаными ранами по всему телу.

Трупы быстро опознали — погибшими оказались жена и сын отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова. Эксперты полагают, что убийство было совершено давно, вплоть до нескольких недель назад. Добавим, что сам 86-летний моряк 16 июля попал электричку в районе железнодорожной станции Ручьи. Инцидент оказался для пенсионера смертельным. Правда, установить личность погибшего удалось не сразу — в его карманах, как пишет «Фонтанка», не было документов, лежал только нож.

На данный момент следователями Калининского района возбуждено уголовное дело по признакам преступения, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Как отмечают в Следственном комитете, расследование находится на контроле у руководства Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу. Подозреваемых в деле пока нет.

Отставной адмирал ВМФ Леонид Лобанов родился в 1935 году, в 1953-м выпустился из Рижского нахимовского училища, а в 1973-м окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола в Ленинграде. Лобанов дослужился не только до звания адмирала СССР, но и до поста начальника оперативного управления штаба Северного флота.