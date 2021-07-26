Дрозденко: решения по развитию агломерации Петербурга и Ленобласти примут в этом году

Глава 47-го региона Александр Дрозденко сообщил, что решение по объектам петербургско-ленинградской агломерации будет принято до конца года.

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспортной системы города и области, которое 26 июля провел президент Владимир Путин.

По словам Дрозденко, в скором времени будут скорректированы планы развития агломерации, нацпроекты и бюджет.

«Понятно, что это — программа не на один день и не на один год. Мы говорим о том, что должны быть этапы: 2025, 2030, 2035 года. Но это программа, которая нам необходима», — цитирует его «ЛенТВ24».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что к дачным домам петербуржцев в областных садоводствах планируют провести газ в ближайшее время. Политик заявил, что примерно 2,5 миллиона горожан выезжают на отдых в Ленинградскую область каждое лето.