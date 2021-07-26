Прокуратура заинтересовалась падением на рельсы на Московском вокзале коляски с детьми

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту падения двух детей на рельсы на Московском вокзале. Инцидент произошел 26 июля.

По предварительной информации, в 16:20 по платформе вокзала шла многодетная семья. Трехлетний мальчик вез коляску с сестрой 2020 года рождения и не справился с управлением. В итоге оба ребенка оказались на железнодорожных путях.

Детей достали сотрудники транспортной полиции, им оказали первую помощь. По данным пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры Санкт-Петербурга, детей увезли в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коляска с малышом покатилась на рельсы, а ребенок постарше так и продолжил держаться за ручку. В итоге упали два юных горожанина. Их удалось довольно быстро поднять на платформу, а затем детей госпитализировали.