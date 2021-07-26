На рельсы Московского вокзала упала коляска с двумя детьми

Детей госпитализировали – пока непонятно, в каком состоянии.

В Санкт-Петербурге на рельсы Московского вокзала упала коляска с двумя детьми. Об этом сегодня, 26 июля, пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

Известно, что коляска с малышом покатилась на рельсы, а ребенок постарше так и продолжил держаться за ручку. В итоге упали два юных горожанина. Их удалось довольно быстро поднять на платформу, а затем детей госпитализировали. Непонятно, в каком состоянии находится пострадавшие.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчинском районе украли 4 тонны рельсов с дефектами. В совершении преступления подозревают двух мужчин.