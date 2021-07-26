Вечером 26 июля в Пушкинском районе Петербурга на Московском шоссе произошло массовое ДТП.
Участники аварии заняли три полосы.
«В сторону города на Московском шоссе авария из нескольких машин на три полосы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
«Вчера на этом же месте час простоял. Сколько там езжу, как- будто заколдовано», — пишут автомобилисты.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».