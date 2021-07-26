На Гостилицком шоссе горел «Опель»

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник, 27 июля, в Петродворцовом районе произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 00:01. На Гостилицком шоссе, дом 58, загорелся легковой автомобиль «Опель». В машине выгорел моторный отсек.

Справиться с огнем удалось в 00:30. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Октябрьской набережной сгорел BMW. В машине сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 16:47.