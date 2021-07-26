Спасатели ночью тушили двушку в Невском районе

Спасатели ночью тушили двушку в Невском районе
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Невском районе Петербурга произошел пожар в ночь на 27 июля.

Сообщение о возгорании поступило в 01:31. Пожар произошел на Народной улице, дом 68к2.

В двухкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 5 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось к 01:53. Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 25 июля, в Центральном районе Петербурга произошел крупный пожар, на борьбу с которым потребовалось 89 спасателей.

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