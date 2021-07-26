89 пожарных, 300 «квадратов», один пострадавший: на Лиговском горел жилой дом

Пожар в жилом доме на Лиговском проспекте 25 июля. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пожар в жилом доме на Лиговском проспекте 25 июля. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В воскресенье, 25 июля, в Центральном районе Петербурга произошел крупный пожар, на борьбу с которым потребовалось 89 спасателей. На Лиговском проспекте загорелся жилой дом №115, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила на пульт дежурного петербургского управления МЧС в 15:28. Как выяснилось, пожар начался на четвертом этаже пятиэтажного жилого здания на Лиговском проспекте — инциденту присвоили ранг №3, поскольку огонь быстро распространялся, охватив сначала 300, а впоследствии 1500 «квадратов».

На тушение направили 12 единиц спецтехники и 51 спасателя, но вскоре потребовалась дополнительная помощь еще 10 машин и 38 человек. Локализовать пламя удалось спустя полтора часа, в 17:10. К шести часам вечера ранг пожара снизили до №1, а на месте происшествия производились работы по проливке и разборке завалов.

К сожалению, не обошлось без пострадавших: женщина отравилась продуктами горения и была госпитализирована в НИИ имени Джанелидзе. Погибших, по предварительным данным, нет.

После масштабного пожара, из-за которого центр Петербурга заволокло черным дымом, Роспотребнадзор взял пробы воздуха, чтобы проверить уровень загрязнения. Как выяснилось, горожане могут дышать спокойно: опасных веществ в пробах не нашли.

Чрезвычайное происшествие активно комментируют в социальных сетях. Некоторые жители Северной столицы считают, что это мог быть поджог. «Новостройка на этом месте уже запроектирована?», — интересуются интернет-пользователи. Между тем, прокуратура Центрального района инициировала доследственную проверку по факту возгорания.