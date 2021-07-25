На Лиговском проспекте тушат пожар ранга № 2 на площади 300 квадратных метров

В воскресенье, 25 июля, в Центральном районе Петербурга произошел пожар.
В 15:28 поступило сообщение о возгорании по адресу: Лиговский проспект, д.115. По предварительной информации в здании открытый огонь на четвертом этаже.
В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.
В 15:40 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1БИС. В 15:46 ранг пожара повышен до №2.
В ликвидации пожара участвуют пять единиц техники и 51 человек личного состава МЧС.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Ленинградской области в настоящее время горит кровля ангара.