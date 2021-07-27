Соседка рассказала об убитой экс-адмирала в Петербурге

Соседка семьи отставного контр-адмирала Леонида Лобанова охарактеризовала ее как очень культурную и интеллигентную.

По словам женщины, Лобанов хорошо относился к родственникам: приносил жене продукты, когда та болела, помогал сыну устраивать концерты.

«Никаких абсолютно отрицательных черт не могу назвать», — цитирует ее «78.ru».

При этом, как рассказала, соседка, отставной контр-адмирал проживал отдельно от родственников, но регулярно навещал их.

Напомним, накануне изуродованные трупы жены и сына отставного адмирала Лобанова нашли ночью 25 июля. Соседи по дому заметили неприятный запах, исходивший из квартиры, и сообщили об этом дочери, которая живет в Мурманске — та обратилась в полицию.

Полицейские взломали дверь, и их глазам предстала чудовищная картина — у пенсионерки и её сына было перерезано горло и вспороты животы. Специалисты полагают, что убийство произошло несколько дней, а может и недель назад. При этом сам Лобанов погиб 16 июля под колесами электрички возле железнодорожной станции Ручьи. Документов у мужчины при себе не было, только нож.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал в ближайшее время найти преступника, причастного к жестокому убийству семьи адмирала в отставке Леонида Лобанова.