Дореволюционные здания на Шкапина хотели снести два раза за день

Градозащитники с трудом остановили незаконный снос склад-холодильника на Шкапина. Фото: "ВКонтакте" в группе "Не все равно Адмиралтейский район"

Градозащитники с трудом остановили незаконный снос склад-холодильника на Шкапина. Фото: "ВКонтакте" в группе "Не все равно Адмиралтейский район"

Только за одни сутки градозащитникам пришлось дважды встать на защиту исторического здания «холодильника» на улице Шкапина.

Желание снести дореволюционное здание склада-холодильника Товарищества «Унион», находящееся на улице Шкапина, 43-45, сумели остановить активисты 26 июля. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Живой город».

Отвоевать «холодильник»получилось лишь с помощью полиции.

Известно, что за снос здания взялась компания ООО «Реалтитека». Она принадлежит застройщику Glorax Development.

Так вот, «Реалтитека» собирается снести здание на Шкапина, чтобы потом возвести здесь жилой комплекс на 38 тыс. «квадратов».

Активисты сообщают, что формирует уличный фронт застройки именно здание-памятник, которое, при этом, не признано аварийным, поэтому снесено быть не должно. Решение о сносе градозащитники стараются оспорить в Куйбышевском районном суде Петербурга.

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