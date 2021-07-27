От коронавируса за сутки умерло 62 жителя Петербурга

От коронавируса за сутки умерло 62 жителя Петербурга
В Петербурге продолжают умирать люди от коронавируса. Фото: pixabay

Сегодня, 26 июля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 62 случая.

Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обошла Москва, где выявлено 98 смертей за сутки. В Ленинградской области от COVID-19 умерли еще 13 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 18 972 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 155 380 человек, в том числе 779 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Таиланде умерла женщина после двух разных прививок от коронавируса.

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