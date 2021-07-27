На Богатырском проспекте от удара с такси загорелся «кореец»

В Приморском районе в ходе ДТП загорелась иномарка. Фото: "ВКонтакте" в группе "Дорожный инспектор"

В Приморском районе в ходе ДТП загорелась иномарка. Фото: "ВКонтакте" в группе "Дорожный инспектор"

В Петербурге в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из иномарок загорелась.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор», 27 июля, около 02:05, столкновение двух автомобилей в Приморском районе, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы, привело к возгоранию машины.

Удар стал для Daewoo роковым. В результате аварии иномарка загорелась, однако машину довольно быстро потушили.

Согласно предварительным данным, автомобиль Daewoo столкнулся с Volkswagen. При этом последний был машиной Яндекс.такси.

Известно, что в дорожном происшествии обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.