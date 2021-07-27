На Богатырском проспекте от удара с такси загорелся «кореец»

В Петербурге в Приморском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна из иномарок загорелась.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Дорожный инспектор», 27 июля, около 02:05, столкновение двух автомобилей в Приморском районе, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы, привело к возгоранию машины.
Удар стал для Daewoo роковым. В результате аварии иномарка загорелась, однако машину довольно быстро потушили.
Согласно предварительным данным, автомобиль Daewoo столкнулся с Volkswagen. При этом последний был машиной Яндекс.такси.
Известно, что в дорожном происшествии обошлось без пострадавших.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.