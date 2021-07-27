Пьяный петербуржец стрелял из окна на Маршала Захарова по подросткам

Стрельба происходила из окна на улице Маршала Захарова дома 9. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Стрельба происходила из окна на улице Маршала Захарова дома 9. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Мужчина целился в подростков 16-ти и 17-ти лет. Молодых людей пришлось госпитализировать, а стрелка задержать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, все произошло в Красносельском районе.

Правоохранители задержали стрелка.

Оказалось, что 26 июля примерно 20:00 полицейским сообщили, что на из окна квартиры на улице Маршала Захарова дома 9 стреляют из пневматического оружия.

Оперативники установили, что к правонарушению причастен 43-летний хозяин квартиры. Мужчина был пьян и из хулиганских побуждений решил несколько раз выстрелить из пневмата в подростков, 16-ти и 17-ти лет.

Молодых людей пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Им диагностировали ушибы. Однако после оказания помощи пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С подозреваемым мужчиной начались процессуальные действия.

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