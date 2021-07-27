Пьяный петербуржец стрелял из окна на Маршала Захарова по подросткам

Пьяный петербуржец стрелял из окна на Маршала Захарова по подросткам
Стрельба происходила из окна на улице Маршала Захарова дома 9. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Мужчина целился в подростков 16-ти и 17-ти лет. Молодых людей пришлось госпитализировать, а стрелка задержать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, все произошло в Красносельском районе.

Правоохранители задержали стрелка.

Оказалось, что 26 июля примерно 20:00 полицейским сообщили, что на из окна квартиры на улице Маршала Захарова дома 9 стреляют из пневматического оружия.

Оперативники установили, что к правонарушению причастен 43-летний хозяин квартиры. Мужчина был пьян и из хулиганских побуждений решил несколько раз выстрелить из пневмата в подростков, 16-ти и 17-ти лет.

Молодых людей пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Им диагностировали ушибы. Однако после оказания помощи пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». С подозреваемым мужчиной начались процессуальные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработный мужчина в Павлово напился и затеял стрельбу.

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