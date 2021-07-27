Гражданин Узбекистана порезал соотечественника на стройке в Шушарах

Гражданин Узбекистана порезал соотечественника на стройке в Шушарах
На улице Кокколевская у дома 9 произошла драка на строительной площадке. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Пушкинском районе на строительной площадке гражданин Узбекистана ударил соотечественника ножом в живот.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июля в 21:46 в отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Шушары на улице Кокколевская у дома 9 произошла драка на строительной площадке.

Буквально через десять минут правоохранители были на месте случившегося. Полиция установила, что 44-летний гражданин Узбекистана, являющийся рабочим на данной стройке, во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил в живот своего 31-летнего неработающего соотечественника.

Уже через несколько часов, «по горячим следам», был задержан подозреваемый. Его отправили в отдел полиции. Полиция изъяла следы рук, следы обуви и кухонный нож.

Пострадавшему же позднее диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости, ножевые ранения грудной клетки, множественные ножевые ранения левой кисти, травматический шок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 16-летний гражданин Азербайджана зарезал петербуржца.

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